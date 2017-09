Stengte E6 for å lande luftambulanse

Nyheter

Klokken 08.11 varslet politiet på Twitter at en bil hadde kjørt utfor veien på E6 i Åsen.

- Nødetater på tur til stedet, sier politiet i meldingen.

Klokken 08.27 informerer politiet at det var én person i bilen da den kjørte utfor veien. Vedkommende blir behandlet av helsepersonell, men skadeomfang er ikke kjent. Klokken 08.37 melder politiet at E6 blir stengt for å lande luftambulanse. Landingen skulle da skje innen kort tid. Like før klokken ni var føreren sendt til St. Olavs hospital for behandling. Ett felt var da åpnet på E6, men det vil pågå etterforskning på stedet en stund.