Beruset sjåfør bulket andre biler og sovnet bak rattet

En verdalsmann i 40-årene kjørte søndag ettermiddag på to andre biler med sin egen bil i godt beruset tilstand. Bilene ble påført bulker. Klokken 17.22 meldte politiet på Twitter om at de hadde pågrepet mannen ved hans egen bolig i Verdal, etter at bulkingen hadde blitt oppdaget av øyenvitner og meldt til politiet.

- Han var godt beruset, og vi fant ham nært boligen hvor han sov i bilen. Bilen var fortsatt varm, og vi tok med oss mannen. Han fikk utslag på pusteprøven, og samtykket i førerkortbeslag før han ble kjørt hjem, sier Bård Krogstad i Trøndelag politidistrikt.

Mannen kan nå vente seg et oppgjør med lovens lange arm etter kjøreturen.