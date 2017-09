Her var det ganske kaotisk i natt

Nyheter

Brannen i Vinne brøt ut en gang rundt klokken tre natt til søndag, og brannvesenet fra Verdal var raskt på stedet. Etter hvert kom også mannskaper fra Levanger og Inderøy til, slik at totalt tre tankbiler gikk igang med førsteinnsatsen på stedet.

Litt usikkerhet rundt antall beboere Brannvesenet og politiet fortsetter jobben på stedet utover dagen.

– Mannskapene gjorde en fantastisk jobb, det er all grunn til å berømme dem, sier fagleder for brann, Trond Sæternes, til Innherred litt utpå formiddagen.

Da holder brannvesenet fortsatt på med etterslukking, det lukter røyk i området og politiets etterforskere som snart skal komme må forberede seg på å starte arbeidet med bruk av lift, fordi det er for varmt i de berørte rekkehusene til å gå inn i dem.

Vind og brannsikring

I natt var det ganske kaotisk da brannvesenet kom til stedet. Leilighetene ytterst på rekkehuset var helt overtent, og det brant godt i de to ved siden av også. Totalt er nok i hvert fall fem av de tolv enhetene det man kan kalle totalskadd, og i den nederste av de to i tredje rekke er det vannskader.

Det viser seg at rekkehusene i Vinne-feltet, som er satt opp for mange år siden, er bygd etter en litt gammel brannsikringsstandard, som gjør at brannskillene mellom rekkehusene ikke er takgjennomgående. Dermed er det noe lettere for at brannen sprer seg videre bortover.

I natt, da vinden blåste ganske frisk i samme retning, gjorde det at det var stor fare for at hele rekkehuset med tolv enheter kunne brenne ned. Men heorisk innsats av brannmennene gjorde at de fikk stanset spredningen til de tre siste rekkene av to leiligheter.

Festlige lag

Røykutviklingen var enorm under brannen, så stor at brannbilene nesten ikke så hvor de skulle kjøre da de kom oppover mot Baglan. Gnistregnet stod også på, og brannmennene som var først på stedet opplevde strålevarme som var enorm. Varmeutviklingen var så ille at brannbilen som parkerte nærmest rekkehuset raskt måtte flyttes fordi det var fare for at bilen skulle ta fyr.

Brannen skapte stort oppstyr i området, og at det var natt til søndag og festlige lag gjorde ikke jobben til nødetatene noe enklere. De skal til og med ha måttet stanse noen som var på veg inn i brannen.

Alt under kontroll

Fagleder for brann, Trond Sæternes, tror ikke brannårsaken vil være klar allerede i dag. Særlig ikke siden politietterforskerne ikke kan ta seg inn i brannruiene riktig ennå.

– Det viktigste er at alt ser ut til å ha gått bra med samtlige personer, og at alt nå er under kontroll fra brannvesenets side.

Riktignok skal det etter det lokalavisa har fått høre ha forsvunnet en hund og en katt eller to i forbindelse med brannen.