To rekkehusleiligheter i Verdal helt utbrent

Det er natt til søndag brann i et rekkehus i Verdal, i følge en twittermelding fra politiet som ble lagt ut klokken 3.03. Ifølge meldingen er nødetatene på vei.

Klokken 3.40 sier Adresseavisens fotograf på stedet at deler av rekkehuset er overtent og at store brannmanskaper jobber på stedet.

- To av leilighetene i rekkehuset var overtent da politiet kom til stedet. Det var åpne flammer og mye røyk. Vi arbeider nå med å evakuere folk på stedet, sier Lars Letnes som er operasjonsleder i politiet like etter klokken 4.00.

Ifølge politiets innsatsleder på stedet, Per Henrik Bykvist, er mannskaper fra politi og brannvesen og flere ambulanser på stedet rundt klokken 4.30.

- Vi har hatt en brann i et rekkehus der det er tilsammen 12 boenheter. 8 personer er sendt til sykehus eller legevakt for sjekk for røykskader. Vi evakuerer nå ytterligere 8 beboere til et hotell, sier Bykvist.

Ifølge innsatslederen arbeider brannmanskapene nå med å få slukket brannen. Det er imidlertid mye røyk i området, og han ber folk i området om å holde seg innendørs og lukke vinduer.

Klokken 5.22 melder politiet at brannen er under kontroll.

- Det er ingen åpne flammer lenger. To leiligheter er helt utbrent. Brannvesenet har fortsatt store mannskaper på stedet, sier operasjonsleder Letnes rundt klokken 5.45.

- Såvidt politiet er kjent med er ingen personer savnet. Vi mener vi har oversikt over de som er registrert på adressen, og gjester vi vet de har hatt, sier Letnes.