«Å bygge en mur mot Steinkjer er ikke den beste løsningen»

Nyheter

Ordførerne i de tre kommunene anbefaler etableringen av et Midt-Trøndelag regionråd. Ideen er at kommunene samlet kan ta en større plass i det nye Trøndelag enn hva de klarer hver for seg.

- Vi ønsker å samle krefter, tre fram og ta arenaen, poengterte Stjørdals Ivar Vigdenes da han informerte om regionrådet forrige uke. Han gjorde det klart at Trøndelag er mer enn bare Trondheim og Steinkjer.

Bjørn vender blikket sørover – Tretti års erfaring i politikken har fortalt meg at retning ikke er likegyldig, sier ordføreren i Verdal.

Steinkjer er ikke invitert inn i regionrådet. I alle fall ikke foreløpig, selv om ordførertrioen hevder døra er åpen.

Mandag kommenterer Adresseavisen forslaget om det nye reigonrådet på avisens lederplass. Regionavisa er langt fra like opprømte som Ivar Vigdenes, Robert Svarva eller Bjørn Iversen, og skriver: «Motivene for å danne det nye regionrådet er mange, men det synes som om Stjørdal, Verdal og Levanger alle har en felles interesse av å forsøke å flytte makt og innflytelse fra Steinkjer og lenger sørover. Det er ikke åpenbart at en slik strategi er til det beste for Innherred sett under ett. Når trøndelagskartet endres, skapes det behov for å etablere nye allianser. Men å skape splid og strid på Innherred er ikke løsningen.»

Levanger-ordfører Robert Svarva sa det under pressekonferansen forrige uke at at regionrådet ikke skal være noen motkraft til, men heller underbygge Trondheims posisjon i Norge. Likevel er nettopp denne forskyvingen på vektskåla et poeng i Adresseavisens lederartikkel. Avisa skriver at det for kommunene på Innherred er naturlig for å bygge opp en region som en motvekt til Trondheim, men føyer også til: «Å styrke seg selv på bekostning av andre er ikke en god strategi for samarbeid.»