Ferdig her - nå venter asfaltering og stenging av andre veger i Verdal

Nyheter

Verdal kommune melder på nettsidene sine at de nå er ferdige med asfalteringen de skulle gjøre i Jernbanegata, og i løpet av mandag fullføres også arbeidet på Ørmelen i Tangenvegen og Gamle Ferjeveg.

Allerede om kort tid i skrivende stund, fra i ettida mandag starter asfaltering av Lysthaugvegen, og tirsdag fortsetter kommunen med asfaltering av Kokkvegen. Onsdag og torsdag blir det ny asfalt på Ravlovegen, fra asfaltverket til grensen mot Levanger.

– Både Kokkvegen, Lysthaugvegen og Ravlovegen blir stengt for trafikk under arbeidet, og vi håper på forståelse for det, skriver kommunen, som samtidig ber folk holde avstand og kjøre forsiktig.