Forvirret av fartsgrenser

Nyheter

- Forvirrende fartsgrenser, manglende gatelys og fartshumper i Eidsbotnvegen, påpeker Asgeir Persøy (Frp). Nå bringer han forholdet til det politiske bord, i form av et spørsmål han vil fremme i kommunestyret i Levanger onsdag.

Spesielt forvirende er det ved avkjøringen fra Alstadhaugvegen mot Eidsbotnvegen, og motsatt, poengterer Frp-representanten, og spør like godt: Hvilken fartsgrense er det som gjelder?

Asgeir Persøy minner samtidig om at manglende gatebelysning og fartshumper ikke gjør trafikksikkerheten bedre, og spesielt nå i den mørke tida av året.

De konkrete spørsmålene til ordføreren lyder slik:

Hva vil Levanger kommune gjøre for å få en helhetlig, og bedre trafikksikker, skilting for hvilke soner fartsgrensene gjelder for Eidsbotnvegen til Alstadhaugvegen?

Når vil Levanger kommune igangsette tiltak for en etablering av manglende gatebelysning i Eidsbotnvegen?

Har Levanger kommune en plan for å iverksette tiltak av veghumper for hele Eidsbotnvegen mot Alstadhaugvegen?

Er ordføreren enig i at tiltak for en bedre trafikksikkerhet i Eidsbotnvegen bør iverksettes så snart som mulig?