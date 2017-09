Adressa regner med at Hallem blir fylkesvaraordfører

Nyheter

Adresseavisen skriver onsdag at «makta i nye Trøndelag er fordelt». De har kilder på at Tore O. Sandvik (Ap) blir fylkesordfører, mens Tomas Iver Hallem (Sp) fra Verdal blir varaordfører.

Med Ap i regjering kunne Sandvik blitt statsråd, men det skjedde ikke og da er plassen på toppen udiskutabel mener regionsavisa i Trondheim. I mai i fjor ble det klart at Sp skal ha varaordføreren, og den avtalen gjelder fortsatt. Alt tyder ifølge Adressa på at Hallem får vervet.

– Det er ikke hugget i stein, påpeker han selv overfor avisa, men innrømmer samtidig at han i gruppa har gitt uttrykk for at han gjerne stiller som kandidat.

Det nye fylkestinget skal konstitueres på Stiklestad 18. oktober - med 43 medlemmer fra sør og 35 fra nord.