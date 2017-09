Får nytt rekkverk

Nyheter

Statens vegvesen i Nord-Trøndelag meldte før sist helg at de nylig har gjennomført en enkel inspeksjon av ferjekaiene i fylket.

På Ramstadlandet i Vikna er det behov for ny bru. I kjølvannet av inspeksjonen har de også laget en oversikt over behov for rekkverk på de ulike kaiene. Det er klart at det blir montert rekkverk på åtte ferjekaier, deriblant Hokstad ferjekai i Levanger.

Der skal det monteres 20 meter rekkverk.

Monteringen vil skje i løpet av høsten, og vegvesenet monterer rekkverk for å øke sikkerheten for alle som ferdes i området.