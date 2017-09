Flyttet fra denne vakre kommunen hjem til Verdal

Nyheter

Det dreier seg om Steinar Storhaug, politiker og tidligere rådmann i Osen. Han begynte som rådmann i den nordligste sørtrønderkommunen i 1979, etter fire år i Sandnessjøen. Storhaug satt som rådmann til han ble pensjonist i 2010, og deretter ble han spurt om å stå på lista til Osen Arbeiderparti. Så siden 2011 har han sittet i kommunestyret i Osen, og han har også vært formann i partiet.

Skal raskt tilbake

Men nå vender han nesa hjemover - til Verdal som både han og kona er fra. Det skriver Fosna-Folket, som spurte Storhaug om det ble rart å forlate Osen etter nesten 40 år i kommunen.

– Ja, vi har mange gode minner. Men jeg kommer fortsatt til å gjeste kommunen i ulike sammenhenger. Jeg kommer allerede 20. oktober på 125-årsjubileet til Osen.

Renoverer farens bolig

Grunnen til at han og kona nå flytter «hjem» er at faren til Steinar Storhaug gikk bort for et par år siden.

– Vi vurderte å selge boligen hans, men i stedet bestemte vi oss for å renovere den og flytte tilbake til Verdal, sier Storhaug til Fosna-Folket.

Datteren Lena Storhaug har overtatt foreldrenes bolig i Osen.