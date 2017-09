Håper på besøk fra verdensrommet

Nyheter

I mange år har folk samlet seg til UFO-konferanse på Stiklestad etter initiativ fra Terje Wulfsberg og Ann-Kristin Normann.

I år bedyrer initiativtakerne at det blir den siste i rekken, fordi de istedet skal jobbe for å gjøre folk oppmerksom på konsekvensene av verdensomspennende værmodifikasjon.

– Derfor bør de som ønsker å oppleve en UFO-konferanse benytte anledningen nå, poengterer de.

Hvem tar kontakt?

Årets tema på Stiklestad er kontakt med våre eldre brødre og søstre i universet.

– Hvem kontakter oss, og hvorfor? Hvilken betydning har det, spør arrangørene, som har fått flere kjente forelesere til å bidra.

Tidligere canadisk forsvarsminister og visestatsminister Paul Hellyer stiller via Skype med viten og inside information. Tidligere kaptein i det amerikanske luftforsvaret, Robert Salas kommer, og det samme gjør Paola Harris, en av verdens mest erfarne etterforskere på feltet.

Flygende tallerkener

Salas skal i 1967 ha opplevd at tallerkenformede fartøy plasserte seg over lagringsstedet for atomraketter og satte utskytningsmekanismen ut av spill.

Både fredag og lørdag er det lagt opp til skywatch sent på kvelden, så fremt det blir finvær. Det ser det da absolutt ut til å bli, og da gjenstår det å se om det dukker opp noen interessante objekter på himmelen.

Fly-skyer forstyrrer klimaet

Lurte du forresten på hva værmodifikasjon er, så mener Wulfsberg og Normann at det har katastrofale konsekvenser. De mener klimaendringene vi ser, med mer dårlig vær, skyldes menneskeskapte skyer på himmelen. Fremfor alt fly som lager striper bak seg.

– Flydrivstoff kan inneholde mange ulike metaller, og skyer danner seg som følge av partikler i lufta som fuktighet slår seg ned på. Når mennesker selv lager skyer blir de naturlige værmønstrene forstyrret, og det er i dag 25-30 prosent mindre sollys som når bakken enn for noen tiår siden, mener de.