Nyheter

Nordlandsbanen stenges for persontrafikk på strekningen Trondheim S og Bodø fra natt til lørdag og til søndag. Her blir det buss for tog, skriver Adressa.no.

På Åsen stasjon skal det utføres arbeider på den nedlagte planovergangen og det skal byttes cirka 50 meter med skinner på stasjonen.

Mellom Levanger og Bergsgrav skal det pågå arbeider på Rokne planovergang og ved Salthammer.