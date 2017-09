Riksantikvaren med ny kulturminne-rangering: Verdal får NULL poeng

Nyheter

Her er de beste kulturminne-kommunene, fastslår Riksantikvaren i en pressemelding.

Enheten har rangert kulturminnearbeidet i alle norske kommuner ut fra kommunenes rapportering i Kostra (kommune- og stat-rapportering hos Statistisk sentralbyrå). I 2017 er det fjerde gang at Riksantikvaren rangerer kommunenes kulturminnearbeid.

– I år har mange kommuner forbedret sine resultater. Vi gratulerer disse, og oppfordrer dem til å fortsette det gode arbeidet, sier riksantikvar Jørn Holme.

Utregning

15 kommuner får toppkarakter, deriblant Asker som pleier å ligge i toppen av det meste av kommunerangeringer i Norge, men også Folldal i Nord-Østerdalen, samt Røros og Trondheim fra Sør-Trøndelag. Ingen nordtrønderske kommuner rangeres helt i toppen blant de beste på kulturminnearbeid.

Ni poeng er toppscore, og poengene fordeles slik:

1 poeng hvis kommunen har bevilget penger til kulturminner eller kulturmijø

2 poeng hvis kommunen har knyttet til seg egen kulturminnefaglig kompetanse

3 poeng hvis kommunen har utarbeidet en oversikt over verneverdige kulturminner eller kulturmiljø

2 poeng hvis kulturminner og kulturmiljø er forankret i planer og fastsatt i juridisk bindende kommunedelplaner - halv score hvis dette er i planer eldre enn 2005

1 poeng hvis det er økning eller samme antall dekar regulert til vern av kulturminner og kulturmiljø ved utgangen av året

Hvilken score de enkelte kommunene har på hvert punkt går ikke frem av den komplette lista, men for de med ni poeng har de naturlig nok innfridd alle punktene ovenfor. Tilsvarende betyr null poeng at de ifølge Kostra-tallene ikke har noe av det ovenstående på plass. 70 kommuner har ikke fått poeng i det hele tatt, deriblant Verdal.

Steinkjer gode

Levanger står på tre poeng, sammen med blant andre Malvik og Stjørdal. Steinkjer på sin side har hele åtte poeng, og er dermed tett på full uttelling i rangeringen. Den andre trønderske kommunen med åtte poeng er Tydal, en kommune som like godt har gått fra to poeng i fjor til nesten-toppscore i år. Så vegen frem er ikke nødvendigvis så lang for Levanger og Verdal heller.

I Tydal har de prioritert å legge inn ekstra innsats i kulturminneplanlegging, og søkt og fått innvilget tilskudd fra Riksantikvaren til arbeidet.

– Å registrere kulturminner er viktig for å forstå og ta vare på historien vår. Jobben er ikke fullført, men vi er skikkelig i gang, sier Tydals ordfører Ole Bjarne Østby.