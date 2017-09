Slik var de hektiske minuttene for kriseledelsen i kommunen

Nyheter

Rådmann Jostein Grimstad tok politikerne med gjennom de hektiske minuttene etter at brannalarmen gikk i helgen, i en orientering på slutten av kommunestyremøtet sist mandag.

– Vi er naturligvis kjempetakknemlig for at det ikke gikk liv. Det er ingen selvfølge i en slik brann, men det gjør det mulig å være fornøyd med alt som har gått bra, synes Grimstad.

Fikk rask beskjed

Brannalarmen hos nødetatene gikk ett minutt på tre på natta, og ti minutter senere gikk vannet gjennom slangen hos de lokale brannmennene som var først på stedet. Kvart over tre ble rådmannen i Verdal oppringt av politiets operasjonssentral, som beskrev situasjonen i Vinne som fryktelig uoversiktlig, med masse folk overalt.

– Vi fikk høre at det etter all sannsynlighet var nødvendig med evakuering, og den første jobben for kommunen ble å ordne med et evakueringssted, konstaterer Grimstad.

Ingen lett jobb for teknikerne Når krimteknikerne avslutter jobben i brannruinene setter politiet opp fysiske sperringer.

Kalte ut kommunalsjefen

Helsesporet ble det første, og rådmannen måtte få ut folk.

– Anne Kari (Haugdal, kommunalsjef for velferd) ble purret av meg, med beskjed om å sette seg i bilen og kjøre mot Verdal - og «skremme med» folk underveis - mens jeg tok kontakt med Verdal hotell for å høre om kapasitet og den slags. Hotellet er et av objektene vi har i krisesituasjoner i planverket vårt, opplyser han.

Da var ikke klokken blitt halv fire en gang, og rådmannen tok kontakt med Haugdal igjen for å bekrefte sted for de som måtte evakueres.

– Jeg ringte også hotellet for å bekrefte at vi kom, og hotellet hadde en veldig imøtekommende nattevakt, skryter Jostein Grimstad.

Brannen startet i endeleiligheten Vitner avhørt etter brannen. Kommunen takker for all god hjelp til de berørte.

Måtte koke kaffe

Hun ble beroliget med at hun ikke trengte å bekymre seg for alt folket som kom.

– Kok kaffe du, så ordner vi resten sa jeg til henne, sier Grimstad nå i ettertid med et smil om munnen.

Anne Kari Haugdal hadde fått med seg Gro Nina Helberg, og de utgjorde kommunens apparat på evakueringsmottaket på hotellet.

03.42 var kommunens kvinner på hotellet.

– Anne Kari og Gro Nina gjorde en kjempejobb både på natta og gjennom søndagen, skryter rådmannen.

Uten klær og medisiner

Klokken fire var alt klappet og klart til å ta i mot evakuerte, og kvart over fire startet evakueringen av folk fra Vinne og nedover.

– Da kunne vi ta i mot folk, holde oversikt og vise omsorg for de som kom til mottaket.

Ordfører Bjørn Iversen og lensmann Knut Olav Røstad ble også kalt ut, for å styrke apparatet ytterligere.

– Folk kom og ble tatt vare på, og det ble ordnet for alle sammen. Det var jo folk som kom i barfotene og uten klær, og ikke minst uten medisiner, påpeker Jostein Grimstad.

Litt usikkerhet rundt antall beboere Brannvesenet og politiet fortsetter jobben på stedet utover dagen.

Apotek

Klokken sju på morgenen fikk kommunen ordnet slik at et apotek kunne komme med medisiner til de som er avhengige av det.

– Utover dagen tok Anne Kari kontakt med hver enkelt som kom innom oss, og de som havnet på sykehus, og ønsket dem velkommen til et møte klokken 17. Der kunne alle involverte og eventuelle pårørende komme og ta i mot beskjeder og sortere litt.

– Alle sa ja, og alle ville komme, og fikk en anledning til å sitte og prate seg i lag, uten et styrt program, forteller Grimstad.

Mange krefter

Informasjon fikk de også. Grimstad, Haugdal, Helberg fortalte om krisehåndteringen, og Tor Klevmo fra politiet fortalte hva de jobbet med. I tillegg var både utrykningsleder Olav Helberg fra Verdal og fagleder brann Trond Sæternes fra Levanger med fra Innherred brann og redning.

– Jeg tror det ble et godt møte for mange, og de fikk klar beskjed om hva de skulle gjøre neste morgen klokken åtte. For de fleste var det å ringe forsikringsselskapet.

Til sist understreker rådmann Jostein Grimstad hvor viktig det var at kommunens krisestab fikk beskjed så tidlig som de gjorde fra politiets operasjonssentral.

– Hadde vi ikke fått beskjed 03.15, men for eksempel 03.45, hadde vi ikke visst da de ringte fra buss eller maxitaxi hvor de skulle møte med de evakuerte. Det ville vært kjempetrasig.

Forventninger til ny operasjonssentral

Rådmannen har takket ettertrykkelig til politiet for det, med en forventning om at det blir slik i fremtiden også. Tilfeldigvis er dagen i dag, onsdag, den siste med to separate operasjonssentraler i Sør- og Nord-Trøndelag. Fra torsdag er det en felles operasjonssentral i Trøndelag politidistrikt, som følge av politireformen.

– Vi unner oss å ha store forventninger til det. Får vi ikke beskjed, og ligger i vår mest uskyldige søvn - får vi ikke gjort noe, poengterer Jostein Grimstad.