Nytt blikkfang på Fokus

Nyheter

De siste dagene har elever fra Bakketun folkehøgskole boltret seg på en av Verdals mange grå vegger. «Taggingen» er helt ufarlig, og dessuten avtalt med kommunen.

– De skal få skikkelig skryt. Da vi ringte fra skolen og spurte om muligheten for å få en vegg å male på, var de ordentlig frempå. Etter å ha vurdert noen forslag, bestemte vi oss for å sette i gang her på veggen til Fokus-bygget, sier lærer i kunst og design på esthetics-linja på Bakketun folkehøgskole, Ingvild Byre Guddingsmo.

Stå i fred

Og hva har elevene fra folkehøgskolen satt i gang? Jo, de lager street-art på temaet Ny i Norge. Elever fra bistandslinja ved samme skole holder på med portrettintervju med nye landsmenn, og utsnitt fra det kunstneriske arbeidet skal presenteres sammen med bistandslinjas arbeid på Verdal bibliotek i neste uke.

– For øvrig håper vi selvsagt at motivet vi lager er med på å friske opp Verdal sentrum, og får stå i fred på veggen etterpå, sier Sølvi Thomassen fra Sandnessjøen, en av elevene som går på esthetics-linja.

Bort fra krig og sult

Hele Bakketun folkehøgskole har fordypningsuke denne uka. Kunstverket på Fokus-veggen i Nordgata står helt ferdig i løpet av lørdag.

– Det som gjenstår er å male fjell i bakgrunnen, og et norsk flagg. Når alt er ferdig skal veggmaleriet vise at nye landsmenn løftes inn i Norge. I tillegg til biter av mur, står det også noen ord på arabisk i kunstverket. De betyr henholdsvis krig, sult, hjelp og frykt. Noe som våre nye landsmenn altså slipper unna når de klatrer inn i Norge.

Mer maling på grå vegger kan det bli i fremtiden.

– Kommunens positive holdning ga mersmak, og det er absolutt noe vi må vurdere, sier lærer Ingvild Byre Guddingsmo.