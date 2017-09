Avviste avstemming om søppel

Nyheter

Ella og Jorulf Nordli i Halsan stod fram i Innherred 16. mai og klage på byråkrati og regelrytteri i Levanger kommune. De var tydelig på at de de betaler en urimelig søppelavgift, da eiendommen er fraflyttet og ubebodd.

Hytteabonnement

De har i de siste 3 årene betalt et såkalt hytte- og fritidsabonnement pålydende 1356 kroner til Innherred Renovasjon, selv om søppeldunkene har vært tomme.

I et svar i avisa Innherred den 22 juni, refererte kommunikasjonsrådgiver Øyfrid S. Knudsen hos Innherred Renovasjon til paragraf 2. 6. i forskriften at «hvis det er klart urimelig å pålegge hytte- og fritidsabonnement, kan kommunen gi fritak».

Urimelig, ordfører?

Janne K. Jørstad Larsen (Frp) tok opp saken i en interpellasjon i kommunestyret onsdag. Hun spurte om ordføreren er enig i at Ella og Jorulf Nordli har betalt en pålagt urimelig søppelavgift.

Det kom ikke til ønsket om avstemming da ordfører Robert Svarva (Ap) avviste saken. Han begrunnet det slik:

- Jeg er klar over at det kan oppleves urimelig. Men i Levanger, som de fleste andre kommuner med gratis bruk av gjenbrukstorg, er det påregnet at dersom du har en eiendom så er det på et eller annet tidspunkt et eller annet du skal fjerne derfra, svarte Svarva.

Viste til andre kommuner

Ordføreren forsvarte dagens ordning der alle er med og betaler, eventuelt med rabatt.

- Sånn som jeg opplever det nå er det ikke urimelig at du er med og betaler når du sannsynligvis bruker gjenbrukstoget på et eller annet tidspunkt. En betaler ikke bare for den søppeldunken som blir tømt, vi betaler også for det vi leverer til gjenbrukstorget på Mule. Alternativet er å gjøre som en del andre kommuner, der en ikke lykkes like godt med gjenvinning som det vi gjør. Der må det betale for hver gang søppel leveres.

Gjennomgår regelverk

Ordfører Robert Svarva en la til at han likevel vil i representantskapet for Innherred Renovasjon vil ta med seg dette eksemplet når det blir revidering av regelverket.

- Det viktigste er at alle blir behandler likt og rettferdig.