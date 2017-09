Levanger får 2,88 millioner i skjønnsmidler

Nyheter

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har foretatt andre og siste tildeling av tilbakeholdte skjønnsmidler for 2017. Til sammen er 15,015 millioner kroner fordelt blant de nrodtrønderske kommunene.

Levanger kommune mottar i alt 2,878 millioner kroner, hvorav 870.000 for prosjektet «ulovlig bygging» og 300.000 for klimanettverk. Om førstnevnte skriver Fylkesmannen: «Pågående prosjekt som har fått midler tidligere. Dette er siste tildelingsår. Prosjektet har et særskilt ansvar for å dele erfaringene fra prosjektet, samt å gjøre verktøy, rutiner og arbeidsmetodikk tilgjengelige for andre kommuner.»

Levanger har på vegne av kommunene i fylket også søkt om skjønnsmidler til nettverksprosjekt for lavutslipp - et prosjekt som handler om nordtrønderske kommuners bidrag for å nå Norges forpliktelser i Parisavtalen.

I andre runde av tildelte skjønnsmidler får Verdal kommune til sammen 719.000 kroner. 132.000 kroner er av disse er for avvikling av mottak.

Tildelt skjønn (andre tildeling) blir utbetalt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet sammen med det ordinære rammetilskuddet for november.