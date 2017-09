Når natta er rolig, lager politiet quiz

Nyheter

Hva heter denne karen? spør politiets nattvakt, og retter spørsmålet til barn i alle aldre. Er det Pelle, Bjørn, Eddy eller kanskje Colargol?

Onsdag 27. september ble den nye felles operasjonssentralen for politiet i Nord- og Sør-Trøndelag tatt i bruk. Denne befinner seg i Sentrum politistasjon i Trondheim. Operasjonssentralen dekker en strkening på 46 mil fra nord til sør i Trøndelag.

Trøndelag politidistrikt tok samtidig i bruk sin nye twitterkonto, @PolitiTrondelag, og det er her vi har merket oss et par meldinger litt mer kreative enn andre.

Natt til fredag er det tydelig at trønderne holdt seg i skinnet og ikke sto for de mange geberder som havnet i politiets søkelys. Følgelig har nattvakta syslet med kreativiteten: «Etter ei rolig nattvakt i Trøndelag Politidistrikt. En quiz for barn i alle aldre. Hva heter denne karen?» spør politiet, og legger ved et bilde av karen spørsmålet handler om.

Dikt og poesi

Like etter at den felles operasjonssentralen ble tatt i bruk, for et par dager siden, kom det på Twitter straks også en melding av den fornøydelige, og ikke minst poetiske sorten:

I vår nye operasjonssentral

e nån av oss normal og nån litt gal

da e vi litt

som et gjennomsnitt

av folk fra sør i Driva te nord i Namdal

Samme nummer

For innbyggerne skal ikke politiets endring av operasjonssentral ha noe å bety rent praktisk. Publikum skal henvende seg til politiet via de samme telefonnumrene som før: 112 i nødsituasjoner, og 02800 for andre henvendelser.

- Med en større operasjonssentral har vi større mulighet til å håndtere både store og små hendelser. Forhåpenligvis klarer vi å gi en raskere og bedre respons når folk henvender seg til oss, uttalte prosjektleder Solfrid Lægdheim til Adressa.no da den nye sentralen ble tatt i bruk tidligere i uka.