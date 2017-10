Nå er «Pål sine høner» 50 år

Nyheter

Navnet til sy- og spareforeningen «Pål sine høner» kommer av at mannen til Bjørg Flatås (Pål) kjørte og hentet kona på de fleste møter og ble nærmest et fast medlem. Foreningen har mange sammenkomster med ektefeller i løpet av året. Den største turen vår sammen gikk til Roma et år. Den siste turen som vist på bildet er fra planleggingen til Veidholmen på Smøla.

Ikke har foreningen bare holdt sammen i 50 år med møter, men alle har også vært gift i 50 år og har feiret gullbryllup, Kirsti R. Salthammer og Olav Salthammer feirer nå i oktober. Dette er en unik gjeng med godt samhold og godt humør som ser fremover til mange gode år.

Olav Salthammer