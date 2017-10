Nyheter

Politiet i Trøndelag melder at E6 er sperret ved Nossum i Levanger, etter et trafikkuhell.

Litt senere er det klart at en lastebil har fått tekniske problemer, og kommet over i motsatt kjørefelt. Det førte til at et annet kjøretøy måtte legge seg ut i grøfta for å unngå sammenstøt.

Bilberging er bestilt. Litt trafikale problemer må sikkert påregnes også frem til vegen er ryddet.