Historien om formannen for det illegale «Faglig utvalg»

Nyheter

Halfdan Jønnson var formann for den illegale «Faglig Utvalg», og på den måten det frie LOs fremste representant i Norge.

Jønnson arrestasjon hadde sannsynligvis sammenheng med Henry Rinnan infiltrasjonsvirksomhet i Trøndelag.

Vokste opp på Levanger

Halfdan Jønsson ble født den 15. mai i Halsan, Levanger. Han var sønn av Anders Jønsson som var født i Sverige. Far Jønsson døde i 1922, og bodde da på Nesset. Mor var Henrikke født Stubbe som døde i 1946. Halfdan vokste opp på Levanger, men en tid bodde familien i Kall i Sverige, et sted der Halfdan Jønsson konfirmert.

I 1910 kom familien tilbake til Levanger og Halfdan begynte på Verdalsbruket, som lå på Meyertomta i Levanger. I 1914 flyttet han til Stavanger og begynte å arbeide ved Rosenberg mek. Verksted

Mens han bodde i Stavanger giftet han seg med Anna Rasmussen og med henne fikk han to barn. I den tiden begynte han og interessere seg for politikk og var med i Anarkistisk-Syndikalistisk Forening. I 1919 flyttet Jønsson til Oslo, og ble der valgt til forbundsekretær i «Jern og Metall».

Det ble mange verv

Dette vervet hadde han til 1923 da han ble første formann i det nystartede Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund. I 10 år satt Jønsson som formann i NKIF, inntil han i 1934 ble valgt som nestformann, og hovedkasserer i L.O.

Datteren Audny ble født i Stavanger og sønnen Barthold i Oslo.

En tid var han også forretningsfører i Bergen Arbeiderblad, men kom tilbake til Oslo som forretningsfører for Folketeaterbygningen. Det var fra sitt kontor her at han etter 1940 engasjerte seg i illegalt arbeid. I 1942 overtok imidlertid NS kontrollen i Folketeaterbygningens styre. Situasjonen begynte nå å bli vanskelig, og Jønsson ble tvunget til å trekke seg fra stillingen.

Påsken 1942 ble Halfdan Jønsson upekt som formann for den illegale «Faglig Utvalg» og ble dermed det frie L.O.s fremste representant i Norge.

Arrestert av Gestapo

Ble arrestert av Gestapo 7. januar 1944. Sannsynligvis hadde dette sammenheng med Henry Rinnans infiltrasjonsvirksomet i Trøndelag. Jønsson hadde flere ganger vært i Trondheim sommeren 1943, og hadde der kontakt med undergrunnsbevegelsen. Han ble satt på enecelle i Møllergata 19, før han ble overført Grini. Derfra ble han sendt til konsentrasjonsleiren Natzweiler, ved Strasbourg i Frankrike.

Da de allierte begynte å presse på fra vest ble Natzweiler evakuert. Sammen med mange andre norske fanger ble Jønsson sendt til den overbefolkede leiren Dachau utenfor München. Her i denne leiren døde Halfdan Marius Jønsson av tyfus 7. februar 1945. Hans levninger kom aldri tilbake, men han er minnet med navnet på foreldrenes gravsted ved Alstadhaug kirke. Hans navn står også på Minnebautaen i Kirkeparken i Levanger.

Asbjørn D.K. Eklo

Kilder:

Våre falne

Levanger Historielag Johannes Vongraven