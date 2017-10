Historisk tur i praktfull natur

Nyheter

Sist søndag gikk den årlige kløvvegturen i strålende høstvær langs kløvvegen fra Vulusjøen til gravrøysa i Heståsdalen.

Fra Skallstuggu går det en kløvveg over Rugandersvola til Heståsdalen. Den går forbi Vulusjøvollen ved Skallbekken. Her er det bare navnet som tilsier at det kan ha vært en setervoll her. Trolig har det bare vært en grasvoll.

Sagnet om Anders

Navnet Rugandersvola kan komme av sagnet om en Anders som frøs i hjel ved en stein oppe i vola. Det er mange versjoner av dette sagnet. Ola Vardehaug har hørt at Anders kom med ei matbør med blant annet rug fra bygda. Unna for været tok han en kvil ved en stein. Her sovna han og fraus i hjel.

Rundt år 1800 bodde det folk på flere plasser inne i fjellet. Torvid Munkeby har skrevet at oppe på toppen av Rugandersvola er det en stor stein hvorfra en kan se både Vulusjøen og Munkbybustan. På denne steinen rastet Anders med rugsekken som han hadde båret på ryggen fra Åsmoan.

Først på 1800-tallet var det hungersnød i landet. Det var et veddemål som var årsaken til bragden. Alf Lian har hørt at han bar to tønner, ei under hver arm. Andre har hørt at Anders budde på Munkbybustan, hvor han prøvde å dyrke vinterrug. Da han hadde vært på arbeid i bygda, brukte han å kauke heim fra vola for å varsle at han kom.

Noen har hørt at Anders bodde i Reinsjølia med familien sin. Han var uvanlig sterk. Dersom han klarte å bære kornet fram, skulle han få det. Lokalhistoriker Jon Steinar Munkeby har gransket kirkebøkene og funnet husmannen Anders Johnsen Granvaldet. Han døde i 1826, 34 år gammel. Da oppholdt han seg på Ulvesenget. Som dødsårsak står det: Ihjelfrosset. Kanskje det er han som har gitt navn til vola?

Ukjent hvem som hadde vollene

Opprinnelig gikk skuterløypa over Rugandersvola. Etter noen år ble den flyttet til Skallsida, men ble fortsatt kalt Rugandersløypa.

Kløvvegen går over to voller som kalles Eskilåsvollen. Ingen vet hvem som hadde vollene og det er usikkert om det har stått hus der. På Øver-Ekilåsvollen er det en fortsatt en gammel brønn. Arne Hagen, som satte opp hytte her, kalte vollen for Ørsjeløsj-vollen kunne hans datter Toril fortelle oss. Vollen har blitt kalt både Eskilvollen, Eskildalsvollen og Eskilåsvollen. På Ner-Eskilåsvollen deler veien seg, med ei grein til Heståsvollen og Mulbustan og ei grein til Roknesvollen.

På en åsrygg på vestsida av Heståsbekken ligger det ei steinrøys på en uvanlig plass. Flere har sikkert visst om røysa, men Gudbjørg og Sverre Matberg kom over den for ti år siden og fortalte det til undertegnede. I fjor ble arkeologen Per Steinar Brevik fra Stiklestad Nasjonale Kulturhus med og så på steinene. Han har vist bildene til en arkeolog hos fylkeskommunen, og begge mener det kan være ei gravrøys. Den er 5m lang, 3 m bred og 60 cm høy. Det er brukt så store steiner at de må ha blitt kjørt opp med hest fra Heståsbekken. Det er innslag av kvarts i steinene. De kan ha hatt en hellig kraft. Gravrøysa kan være fra eldre jernalder, 0-200/300 år e. Kr.

Fulgte gammel sti

På heimturen ble det fulgt en gammel sti mellom setervollene Munkbybustan og Heståsvollen. Den gikk på østsida av Langtjønna. Etter at bilvegen kom, ble det slutt med å bruke stien så den er ikke lett å finne nå. Hans Moltzau har hørt av Leif Okstad på Kvilstad at han som 10-åring i 1929 var med å drive ei ku til Mulbustan etter denne vegen. På Tingstadvollen ble det konstatert at skiltet hadde falt ned og må fornyes. Det er to Tingstadvoller, men den på Hundskinnet var trolig bare et fjellslætte. Om det har vært setervoll ved Rolislættet vet en ikke. I tilfelle er det Rolia som hadde seter her. Navnet Rolivollen og Rugandersvollen er også brukt om vollen.

29 personer var med på turen. De fleste var gjengangere, men også noen nye var med.

Bjørn Olav Nygård