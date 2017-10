Innherred har flere lesere enn for ett år siden

Nyheter

Før helgen offentliggjorde Mediebedriftenes Landforening høstens lesertallmåling, utført av Kantar TNS.

– Norske aviser taper tusenvis av lesere, nå også på nett... og så videre.

Få som går opp

Sitatet er hentet fra det norske medienyhetsnettstedet Medier24.no, og gjelder de fleste norske aviser. Papiravisene har en samlet tilbakegang på 11,3 prosent, nettavisene på 4,1 prosent, mens mobilutgavene øker med 7,6 prosent. Summen er imidlertid minus.

I en tabell med lesertall for alle aviser sammenliknet med for ett år siden, står kun 18 aviser med fremgang i den totale leserskaren. Klassekampen med mest, med sju tusen i økning. Innherred har i samme oversikt økt antall lesere fra 21.000 til 23.000 per dag.

Flere abonnenter også

Tallene stammer fra en markedsundersøkelse per telefon, der folk spørres om de har lest ulike aviser. Den sier ikke noe om antall abonnenter eller unike brukere på nettsiden. Riktignok har Innherred god utvikling der også, som understøtter lesertallsundersøkelsen.

Avisa har i dag flere abonnenter enn for ett år siden, takket være rundt 750 digitale abonnement i tillegg til de som har papiravisen (som også gir tilgang til på alt på nett).

De konkrete klikktallene på nettavisen har heller ikke gått ned etter innføringen av Pluss, i motsetning til hva mange andre aviser har opplevd ved en slik overgang.