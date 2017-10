Ragnar Torvik til Nord

Nyheter

Ragnar Torvik, professor i samfunnsøkonomi ved NTNU, kommer til det neste seniortreffet, som er førstkommende onsdag på Nord Universitetet.

Ny teknologi

Han skal snakke om «Den nye teknologien og den nye økonomien», og har følgende stikkord til foredraget: Vil ny teknologi gjøre at arbeidsplasser forsvinner og at det blir større forskjeller i inntekt og formue? Vil ny teknologi øke verdiskapningen til alles fordel? Hvem taper og hvem vinner, i den nye økonomien? Og hva blir de politiske konsekvensene?

Ragnar Torvik (52), er født og oppvokst i Levanger. Han har tidligere arbeidet ved universitetet i Oslo og i Norges Bank.

Beste doktoravhandling

Bare 31 år gammel ble han tildelt H.M. Kongens fortjenestemedalje for beste doktoravhandling. Han har bodd flere perioder i USA, som gjesteforsker ved MIT, Berkeley og Harvard. Han har vært engasjert av Norges bank, for å gi råd om hvordan lavere oljeinntekter bør påvirke rentenivået. Finansdepartementet har også engasjert ham for å gi råd om finanspolitikk, med spesiell vekt på hvordan denne kan bidra til omstilling.

–Det er altså en utrolig kapasitet som besøker seniorene i hjembyen. Dette blir spennende, skriver seniorforumet i en pressemelding.