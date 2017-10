Stabile lesertall for lokalavisa

Nyheter

Trenden er klar, og har vært det i flere år allerede: Papiravisene går tilbake, mobilutgavene går frem.

Denne uka la Mediebedriftenes Landsforening (MBL) fram sin årlige statistikk for samtlige mediehus i landet. Og selv om lesevanene endres så er det fortsatt slik at hele 82 prosent av Norges befolkning hver dag bruker innhold fra norske mediehus. Det siste der er selvfølgelig vi som jobber med journalistikk glade for.

Samtidig ser vi med samme bekymring som de større mediehusene på konkurransen med Facebook og Google, selv om konsekvensen nok ikke er like stor for ei lokalavis som for de større avisene.

Stabile lesertall. Det som for vår del var gledelig med statistikken i denne omgang er at lesertallene for Innherred er stabile. Spesielt gledelig er det siden vi for snart et år siden gikk over på betalingsløsning på nett. Vi var veldig spent på hvordan dette ville bli mottatt av våre lesere. Det ser heldigvis ut til at de fleste innser at det koster å lage avis og journalistikk.

Og ikke minst er vi glad for at interessen rundt avisa vår fortsatt er så stor. Mange var spente før de to avisene slo seg sammen til dagens Innherred. Det var vi som jobber her også. Nå er vi glad for at det ble som det ble. Vi synes det er utrolig mye spennende å dekke i begge kommunene.

Stort engasjement. Vi ønsker å speile mest mulig av det som skjer i lokalsamfunnene våre, selv om vi ikke greier å være over alt til enhver tid. Da er vi avhengig av engasjerte lesere og innbyggere. Vi setter stor pris på at mange privatpersoner og foreninger sender oss tekst og bilder fra små og store arrangementer rundt omkring. Alt fra veteranene i Innherred turlag som trofast sender oss turrapporter, til barnehager som sender oss bilder og små historier fra en barnehagehverdag eller jubileum. Og en takk til sjetteklassingene ved Stiklestad skole som sendte oss et engasjert leserinnlegg om sjøørreten i bekken bak skolen sin. Det er så bra at dere alle bruker lokalavisa deres til dette.

Fortsett å gi oss tilbakemeldinger, send leserinnlegg og tekster, engasjer dere i lokalavisa. Da blir vi også bedre.