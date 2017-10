– Blir avgjørende for neste stortingsvalg

Nyheter

Arild Grande skal sitte i arbeid- og sosialkomiteen. Nå ser han fram til å brette opp ermene for innsats i kommende periode.

– Arbeid til alle og et arbeidsliv for alle er Arbeiderpartiets største og viktigste oppdrag. Jeg gleder meg til å bidra til å utvikle politikken og styrke samarbeidet med fagbevegelsen i årene fremover, noe som blir helt avgjørende for om vi lykkes ved neste stortingsvalg. Jeg ser også frem til å jobbe tett sammen med vår nestleder Hadia Tajik i denne stortingsperioden, sier Arild Grande til Innherred.

Hadia Tajik leder Arbeiderpartiets gruppe i komiteen.

Tidligere har Arild Grande erfaring fra kommunal- og forvaltningskomiteen (2005-2009) og familie- og kulturkomiteen (2009-2017).

Etter at Arbeiderpartiets stortingsgruppe 2017-2021 ble konstituert på gruppemøtet tirsdag, er det også klart at Ingvild Kjerkol er partiets leder i komiteen for helse og omsorg.