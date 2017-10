Asfalt til Leksvik, renseanlegg til Grong og Ingers plass på Helgeland

Nyheter

Snåsningen skrev for noen dager siden om byggingen av nye Mediå renseanlegg på området like vest for E6 på Sundspeten. Et anlegg til 17,3 millioner kroner, som skal rense kloakken fra 1900 personer. Kontrakten er inngått med Lafopa fra Verdal.

Fosnafolket skriver om asfaltering på fylkesveg 755, strekningen mellom Vanvikan og Grøtvika i Leksvik. Der skal det legges to lag med asfalt, et opprettingslag og et slitelag. Totalt går det med 7500 tonn asfalt, som skal leveres fra Peabs anlegg i Verdal. Kostnaden er på mellom sju og åtte millioner kroner.

I Brønnøysunds Avis synes en leser det er verdt å fortelle litt nærmere om bakgrunnen for navnet Ingers plass i Vevelstad, en nyåpnet gapahuk.

– Inger Vevelstad utdannet seg til sykepleier, giftet seg med en gårdbruker fra Skogn og arbeidet som intensivsykepleier på sykehuset i Levanger til sykdommen stoppet hennes virke. Etter at foreldrene gikk bort, tok hun og mannen vare på hus og hage. Nå er også hun borte, men hennes mann og pensjonerte gårdbruker har fortsatt med det, og vi skal minnes Inger som et dyktig og godt menneske når vi besøker Ingers plass, skriver Liv-Grete Sletner, som er hennes svigerinne.