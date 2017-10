I Åre selger de ti ganger så mye alkohol som ham

Nyheter

Det var VG som i helgen presenterte en oversikt over alkoholsalget ved et utvalg norske vinmonopol, og tall fra systembolagene rett over grensen.

Strømstad...

Aller mest ekstremt var utslaget i Strømstad, der de i løpet av et år selger 475,3 liter vin og sprit per innbygger, mens Fredrikstad, Sarpsborg og Halden på norsk side har et salg på mellom 7,6 og 11,8 liter sterke alkoholvarer per innbygger.

– Strømstad-innbyggerne drikker nok ikke så mye mer enn andre, sa Petter Haas Brubakk i NHO Mat og drikke i VG på søndag.

Charlottenberg like sør for Kongsvinger har også ekstrem omsetning per innbygger (335,2 liter), og selv vesle Tärnaby en times kjøretur unna Mo i Rana selger 101 liter vin og sprit per innbygger i året.

Kun 13,6 liter i Verdal

For Åres del er tallet 140,6 liter, mens Vinmonopolet i Verdal i fjor solgte 13,6 liter sterk alkohol per innbygger.

– Den årlige indeksreguleringen av alkoholavgiftene i Norge må slutte, og det må tas en fullstendig gjennomgang, fastslo Brubakk.

Han mener de stadig økende alkoholavgiftene fører til at salget flyttes fra Vinmonopolet til taxfree, grensehandel og organisert smugling. Brubakk underbygger det hele med å vise til at beslaget av brennevin første halvår i år var nesten 47.000 liter, mot 33.000 liter i samme periode i fjor.

Langt billigere

Resultatet av taxfree og grensehandel betyr et avgiftstap på to milliarder i året. Mens Systembolaget har en markedsandel på nesten 80 prosent i Sverige, har Vinmonopolet under 50 prosent her i landet. De stedene i Norge hvor Vinmonopolet har rimelig greie tall er type Geilo og Gol (rundt 50 liter per innbygger per år), som er midt inne i landet og der mange turister er på besøk.

Prisforskjellene er til dels enorme på grunn av norske avgifter. En kartong Gato Negro rødvin koster 345 kroner på Vinmonopolet, og bare 190 kroner på Systembolaget. En liter Absolut Vodka koster 440 kroner på polet, mens samme vare kan kjøpes til 169 kroner på taxfree-en på Gardermoen...