Restaurant stengt etter vannlekkasje

Nyheter

Strømsøgården i Kirkegata i Levanger hadde vannlekkasje i forrige uke. Det har ført til vannskader. For å komme fram til rørene har man vært nødt til å ta hull på gulvet både i restauranten og på kjøkkenet.

– Dette har ført til at vi har hatt stengt denne helgen, og må holde stengt ut denne uken. Vi har hengt opp lapp på døra, og vi har lagt ut Facebook-innlegg. Men vi ser likevel at flere hundre har forsøkt å ringe oss for å bestille pizza denne helgen, forteller Mats Henriksen Persøy som jobber på restauranten.

Han opplyser at restauranten må holde stengt denne uka, men at det satses på åpen restaurant igjen mandag 9. oktober.