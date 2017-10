Får ekstra midler til ulovlighetsjakt

Nyheter

Levanger kommune får 870.000 kroner ekstra i skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. Det kommer fram i tildelingsoversikten for andre tildelingsrunde, som behandles som en referatsak i onsdagens formannskapsmøte i Levanger. Levanger får også 300.000 kroner for deltakelse i et klimanettverk, samt 1.708.000 kroner til ressurskrevende tjenester. Totalt får kommunen dermed nesten 2,9 millioner kroner i andre tildeling.

I Verdal får kommunen 132.000 kroner til avvikling av mottak for flyktninger, samt 587.000 kroner til ressurskrevende tjenester. Det gir en samlet sum på 719.000 kroner.

- 1,6 millioner kroner er fordelt til kommuner som i 2017 har måttet tilpasse seg endrede rammebetingelser på grunn av avvikling av asylmottak. Beløpene til den enkelte kommune er beregnet ut fra antall mottaksplasser, men der mottaksplasser for enslige mindreårige er tillagt en noe høyere vekt. Videre Er det tatt hensyn til at Steinkjer Kommune fikk kriseskjønn i 2016 Begrunnet ut fra ekstraordinære utgifter knyttet til opprigging og nedrigging av tjenestetilbud, slik at Steinkjer Ikke er med i beregningene i år. Det er også tatt hensyn til at nedleggelse av Verdal Mottak og Stjørdal Mottak var kjent ved tildelingen av skjønnsmidler for 2016, heter det i tildelingsbrevet.

Siste år med støtte

I Nord-Trøndelag var rammen for skjønnsmidler i 2017 på 47,6 millioner kroner. Av summen har 20 millioner kroner blitt holdt tilbake for fordeling gjennom året, og 15 millioner kroner gjensto til andre tildelingsrunde.

- For ulovlighetsprosjektet i Levanger, som får 870.000 ekstra kroner fra Fylkesmannen, gjøres det klart at prosjektet har fått midler tidligere og at dette er siste år med økonomisk støtte. Prosjektet har et særskilt ansvar for å dele erfaringene fra prosjektet, samt å gjøre verktøy, rutiner og arbeidsmetodikk tilgjengelige for andre kommuner, heter det i tildelingen.

Sluttrapportering skal skje innen 1. februar 2019.

På vent

Prosjektleder er Audhild Slapgård i Levanger kommune, som leder prosjektet som har pågått siden 2012, da satsingen ble politisk forankret med et eget vedtak.

Politikerne vedtok å etablere et eget ulovlighetsprosjekt, hvor hytte- og nausteiere i strandsonen ble spesielt plukket ut for å avdekke ulovlige bygg i forhold til reguleringsplanene. Det har vist seg å være en rekke eiere av fritidseiendommer som har bygd større bygg eller andre bygg enn tillatt, og utbedret eiendommer uten å søke om tillatelse. 150 eiendommer har blitt undersøkt, og kommunen har prioritert de groveste overtredelsene. Mange av sakene ligger for øvrig i Hopla og Åsenfjord.

I september i år ble det bestemt at kommunen setter alle saker tilknyttet ulovlighetsprosjektet på vent inntil den nye reguleringsplanen for området er ferdigbehandlet.

Parisavtale

Klimanettverket som Levanger er med i er et prosjekt hvor kommunen søker på vegne av kommunene i Nord-Trøndelag om skjønnsmidler til et nettverksprosjekt for lavutslipp. Tittelen på prosjektet er «Kommunene i Nord-Trøndelag skal bidra til at Norge når sine forpliktelser i Parisavtalen».

Det er allerede satt i gang et lignende nettverk i Sør-Trøndelag.

Tildelingene har også rom for å gi 300.000 kroner til Innherredssamarbeidet, hvor kommunene i Innherredsregionen jobber for å formalisere et politisk og administrativt samarbeid.