Skal samarbeide med Felleskjøpet

Nyheter

I en pressemelding på Duun Industriers nettside fortelles det at de har inngått en samarbeidsavtale med Felleskjøpet Agri om å forhandle og videreutvikle produktsortimentet innenfor håndtering av husdyrgjødsel.

A-K Maskiner-avtale berøres ikke

Samarbeidsavtalen kommer i tillegg til den allerede eksisterende avtalen med A-K Maskiner, som ikke påvirkes direkte av avtalen. Duun Industrier har hatt et langvarig forhold til dem for hele produktsortimentet.

– Vi ønsker å utvikle oss med et bredere produktspekter innen gjødselhåndtering. Faste gjødselinstallasjoner er en del av gjødselmarkedet som er voksende. Det har tette koblinger mot I-mek, og siden A-K Maskiner ikke lenger er aktive innenfor det, så vi et behov for en ny samarbeidspartner som er betydelig på dette området, forklarer Duun Industrier i pressemeldingen.

Felleskjøpet får forhandle maskiner

Felleskjøpet er Norges største på prosjektering og bygging av nye fjøs, og er en naturlig partner for Duun Industrier. Samarbeidsavtalen gjør at Felleskjøpet Agri får full tilgang til å forhandle alle gjødselmaskiner fra bedriften med hovedsete i Åsen.

Duun Industrier har siden midten av 1950-tallet designet og produsert blant annet frontlasterutstyr, traktorskjær, vedmaskiner, beitepussere og gjødselmaskiner.

NTNU-samarbeid

Gjødselpumper ble lansert i 1991, mens propellomrørere kom i 2002. Duun har hele vegen utviklet sine løsninger ut fra behov og krav fra kunder, samt erfaring.

– Gjødselhåndtering med omrøring og lasting er tunge oppgaver i utfordrende miljø. Både pumper og omrørere har økt i ytelse, og vi har tatt i bruk tekniske muligheter innenfor dataassistert konstruksjon og strømningsberegninger. Vi har også nytt godt av et langvarig samarbeid med NTNUs spisskompetanse innenfor strømningsteknikk og sluttbrukere i nærmiljøet, fremhever bedriften i forbindelse med offentliggjøringen av den nye samarbeidsavtalen med Felleskjøpet Agri.