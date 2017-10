Solberg må svare om Sandberg epostbruk

Nyheter

Ap ber statsminister Erna Solberg (H) svare på hvordan fiskeriminister Per Sandberg (Frp) har håndtert spørsmål knyttet til bruk av en privat epostadresse.

Sandberg nektet tidligere i høst overfor Fiskeribladet at han har gitt sin private epostadresse til Frode Reppe, kommunikasjonssjef i Norske Sjømatbedrifters Landsforening. Men da SV senere stilte spørsmål i Stortinget, kunne han ikke garantere at det var tilfellet.

Nå mener Arbeiderpartiet at Solberg må kobles inn. Stortingsrepresentant Ingrid Heggø har stilt statsministeren et skriftlig spørsmål om hva hennes syn er på saken. Heggø lurer også på om hun kan garantere at statsrådene følger offentlighetsloven og journalfører alle henvendelser, skriver avisen.

– Først nekter han for det i pressen. Så kommer det fram i hans svar til SV at det likevel er mulig at han ga sin private epostadresse til Reppe. Jeg er forundret over den måten Sandberg opptrer på. Han burde jo ha husket det første gang han ble spurt, sier Heggø.

Hun mener saken både handler om hvorvidt Sandberg har forsøkt å unndra seg at henvendelser journalføres og om han har troverdighet i måten han har svart på spørsmål på.

Ap og SV har varslet at de ønsker at kontroll- og konstitusjonskomiteen skal se på saken.

