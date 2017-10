Utfordrer ordføreren i lyrikk

Nyheter

Derfor har vi utfordret ordføreren til å vise nye sider av seg selv, gjerne lyriske sider. Og han har lovet oss at han tar utfordringen, smiler Ragnar Evenstad, som sammen med Ronald Inndal har jobbet frem programmet for Eldres dag på Stiklestad Nasjonale Kultursenter nå førstkommende søndag.

Det er Pensjonistforeningen som sammen med Verdal kommune står som arrangør.

Det blir flere innslag i løpet av dagen, deriblant kommer Andre Dyrstad med gode ord fra ulike diktere.

–Så kommer også Øivind Berg, som vil finne frem de gode, gamle sangene. Det blir litt som en ønskekonsert, og med mye allsang håper vi, sier Inndal og Evenstad.

De promotere samtidig brosjyren «Eldre i Verdal», som er å finne samlingssteder og institusjoner hvor eldre møtes, i tillegg til å distribueres i ulike kanaler gjennom kommunen.

–Det går også an å henvende seg til kommunens servicetorg hvis man ønsker denne brosjyren. Her er det mye informasjon om Verdal for dem som kanskje ikke synes det er så enkelt å finne frem på internett, sier Evenstad.