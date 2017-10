Vømmølfesten kan få krav om 18-årsgrense

Nyheter

– Det er mandatet vi har fått for å se på. Poenget er at vi skal gjøre det likedan i alle kommuner. Det har vært 16-årsgrense i Levanger og Verdal, og nå ser vi på muligheten for om det er på tide å øke til 18 år. Verran har det, og Steinkjer gjennomfører 18 år, sier SLT-koordinator Anette Tiller Skjervø i Innherred samkommune til Innherred.

Hun bekrefter at Vømmølfestivalen og Trønderrocken i Verdal, samt Torgfesten i forbindelse med Levangermartnan, da vil måtte øke aldersgrensen.

Ønsker å servere i hele parken

Innherred skrev i august at Vømmølfestival- og Trønderrock-arrangør Verdal IL har vært i kontakt med kommunen og politiet med ønske om å kunne servere alkohol i hele Folkeparken - der arrangementene foregår.

Nå har saken vært diskutert i lokalt politiråd - der lensmenn og representanter fra kommunene møter. Trønder-Avisa skriver onsdag at politirådets ønske er at samtlige kommuner hever aldersgrensen ved offentlig fest til 18 år.

I Verran er dette allerede innført.

På Steinkjerfestivalen i Steinkjer har man fått lov til å ha en ordning med fri aldersgrense og samtidig servering i festivalområdet. På festen på Steinkjermartnan økte man aldersgrensa til 18 år i år.

Ungdom skal få uttale seg

På spørsmål om man kan gjøre som Steinkjerfestivalen med fri aldersgrense, men samtidig alkoholservering, også i Levanger og Verdal, svarer Tiller Skjervø:

– Sånne ting må man se på, hvordan man praktisk gjennomfører. Men det må være mulig for arrangør å kontrollere på en trygg måte. Man må være sikker på at det er mulig å gjøre alderskontroll, sier Tiller Skjervø og viser til alkoholsalget.

– Vil ungdommers meninger bli hørt i saken?

– Ungdomsrådene vi har er i tilknytning til SLT-systemet, så de er automatisk inne som høringsinstans.

Tiller Skjervø sier at man skal bestemme seg innen neste politiråd.

– Det er over jul, så vi skal bruke litt tid på det. Det er ikke noe som brenner, sier hun.