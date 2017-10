De lokale tennbrikettene varmet vesentlig mer enn butikk-brikettene

Nyheter

På Arbeidstrenings- og aktivitetssenteret Arken i Verdal gjør de mange andre ting enn folk flest kanskje tenker over.

Blant annet lager de tennbriketter av makulert papir. Det makulerte papiret blir lagt i vann og presset for hånd til briketter i passende størrelse. Deretter tørkes de og fraktes til gården Lein Vestre, der de blir dyppet i 100 prosent ren stearin.

Deretter pakkes brikettene og gjøres klare for salg.

Testet ut

Nylig ville Arken-arbeiderne teste sine egne briketter opp mot butikkjøpte tennbriketter. Dermed gikk turen til brannstasjonen i Verdal, hvor brannmann Tor Reidar Wigen velvillig stilte opp med egnet måleutstyr - varmesøkende kamera.

– Det viste seg at Arkens tennbriketter brant i 23 minutter og 30 sekunder, og på det meste hadde en temperatur på 460 grader celcius. Til sammenlikning brant butikk-brikettene bare i fire og et halvt minutt og holdt aldri over 250 grader celcius, konstaterer Mari Husby Rosø, som er kommunalt ansatt på tilbudet.

Overrasket brannmann

Hun håper verdalinger og andre kjenner sin besøkelsestid når Arken skal ha salgsstand på Amfi-senteret 19. og 20. oktober. Der selges det sitteunderlag, strikkepinneholdere, papirvaser, kopptuer og mye mer - og selvfølgelig tennbriketter.

– Tor Reidar Wigen ble overrasket over hvor godt de lokale tennbrikettene brant, og kunne virkelig anbefale dem til andre, sier Rosø, som mener både brikettene og alt det andre er fint å vise frem slik at folk forstår at brukerne av arbeidstrenings- og aktivitetssenteret holder på med et bredt spekter av aktiviteter når de ikke er synlige i Øra-gatene som de har tatt på seg ansvaret med å holde fri for søppel.