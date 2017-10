Dette så da ikke så aller verst ut?

Nyheter

Mangt og mye ble skrevet da Stekke kafé ble «lagt ned» tidligere i år, til fordel for et nytt dag-, lærings- og mestringstilbud - der Verdal Frivilligsentral fikk i oppgave å drifte kaffeservering og være samarbeidspartner i aktivitetstilbudet.

Full fart

Nå har tilbudet vært i drift et par måneder, og en stemningsrapport som frivilligsentralen la ut på sine Facebook-sider torsdag formiddag tyder på at trivselen er stor om dagen. Se bildene i karusellen over.

– Stort sett hver dag er frivillige på plass på kjøkkenet klokken åtte på morgenen, koker kaffe, lager røre, steker vafler og sveler og smører rundstykker til de som kommer innom. Noen dager baker vi også andre ting, forteller daglig leder Hege Anita Austad i stemningsrapporten.

Roser innsatsen

Onsdag ble det bakt tre sukkerbrød som ble pyntet og servert under Musikk og dans i paviljongen på Verdal stadion samme kveld.

– Det er helt fantastisk at det er mulig å få frivillige til å rullere på vaktliste slik at vi fyller åpningtiden fra åtte til tre med folk hver eneste dag. Det er alt fra to til seks frivillige daglig, i tillegg til de kommunalt ansatte, sier hun.

Fremfor alt fremheves mestringsfølelsen, hvor godt det gjør for både de frivillige og de som er på besøk.

– Man er del av et fellesskap, og utgjør en forskjell for så mange.

Mye og mer til

Aktivitetstilbudet er åpent mandag til fredag mellom ni og tre på dagen, og er åpent for alle.

– Bildene viser litt av det vi holder på med, og i tillegg må vi ikke glemme alt det andre som Verdal frivilligsentral stiller med frivillige til utenfor aktivitetstilbudet på Stekke, poengterer daglig leder Hege Anita Austad.