Inderøyning kan bli årets unge bonde

15 unge bønder fra hele Norge er nå klare for semifinalen i konkurransen der Bjarne Saltvik Faanes kom helt til superfinalen for to år siden og Eirik Morken var i finalen for fire år siden.

Kan bli årets unge bonde Kanskje ikke så rart han fridde til kjæresten etter å ha blitt så rørt over å se henne kose med kyrne?

Nå i 2017 er det en inderøyning som kjemper om tittelen sammen med 14 andre når semifinalefeltet er klart.

Det etter at konkurransen i år fikk rekordhøye 453 nominasjoner. Årets unge bonde er et samarbeid mellom Norges Bygdeungdomslag, Mc Donald's Norge og Felleskjøpet Agri. Kåringen skal være med på å øke rekrutteringen til norsk landbruk og få frem viktigheten av norsk kvalitetsmat.

Prøver ut nye ting

For å bli årets unge bonde må vedkommende være matprodusent, under 35 år og et sunt forbilde som kan inspirere flere til å drive med landbruk. I år er juryen spesielt på jakt etter bønder som driver gård på en innovativ og fremtidsrettet måte. Vinneren får 20.000 kroner til reise og avløser for en uke, og kåres på messen Bedre landbruk på Lillestrøm 10. november.

Petter Berfjord fra Inderøy er 25 år gammel og driver med karve og korn. I tillegg prøver han ut nye vekster som åkerbønner, erter, rybs og mer til. Han har 100 vinterforede sau og 30 frilandsgriser. De beiter i kulturlandskapet rundt gården, slaktes og foredles på gårdens eget gårdsslakteri før det serveres på slakteriloftet spisested som ligger på gården.

Spreking

I tillegg har gården et eget brenneri der det destilleres akevitt med karve fra gården. Foreløpig driver foreldrene slakteriet og destilleriet, men med god hjelp fra Petter, som det er planen skal ta over denne virksomheten også.

Petter Berfjord er en aktiv kar, tidligere skiløper og skiskytter, noe som fortsatt preger fritida. Dessuten er han aktiv i kommunestyret og det lokale Senterpartiet. Til sist i omtalen av ham heter det at han er en 25-åring med stor arbeidslyst, som satser friskt på konvensjonell gårdsdrift med en god del ekstra næring utenom.