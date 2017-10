Nå skal Nye Øras vel offisielt stiftes

Nyheter

For godt og vel et år siden skrev Innherred om gjenoppstandelsen av Øras vel - nå under navnet Nye Øras vel.

- Vi skal få til noe, denne gruppa her Fullt hus og mye engasjement da Nye Øras Vel fikk en begynnelse mandag kveld.

Stor interesse

45 personer kom på møtet som ble avholdt for å undersøke om det fantes vilje blant beboere, lag og foreninger samt næringsliv til å restarte velforeningen i sentrumsområdet. Det var de fremmøtte ikke i tvil om.

Resultatet ble at det ble nedsatt et interimsstyre som fikk i oppdrag å styre prosessen med en restarting av Øras vel.

- Vi skal få til noe, denne gruppa her. Nå trenger vi bare litt tid. Det er også artig at så mange møtte opp. Det tar vi som en kompliment, sa Jan Juberg etter møteslutt. Han fikk med seg Kari Oddfrid Kvernmo, Jan Gunnar Olsen, Trine Skavhaug, Kari Wist Holmen, Marit Halvorsen og Kenneth Aksnes i interimsstyret.

Stiftes tirsdag

I dag melder Roald Veimo på Facebook-siden Mimregruppe for ørabyggi og ainna verdalinga at den offisielle stiftingen vil skje kommende tirsdag, 10. oktober klokken 18.00. Sted: Kommunestyresalen på rådhuset.

– Bevaring av Rostadbrygga blir et av den nye foreningens første store prosjekter, røper han.