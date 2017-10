Dette mener folk er trafikkfeller i Levanger

Problem: Manglende sikt langs veier og gater og i kryss på grunn av hekker, busker, trær og parkerte biler. Hvor: Dette synes å være et genrelt problem som gjelder mange steder, men i Levanger er det varslet bl.a. i Petter Nyengets vei, Mønsterhaugveien, Åsveien, Kvilstadveien, Gilstadlia/Markabygdveien Forslag til tiltak : Beboerne må klippe egne hekker/busker, kommunen/fylkeskommunen som eier veiene/gatene må kontrollere og vedlikeholde veiene/gatene og bilene må parkeres slik at de ikke er til hinder for andre i trafikken.

Problem: Manglende vedlikehold av veier og gater slik at det skaper trafikkfarlige situsjoner Hvor: Dette synes å være et genrelt problem som gjelder flere steder, men i Levanger er det varslet i Tømteveien Forslag til tiltak: Kommunen/fylkeskommunen som eier veiene/gatene må kontrollere og vedlikeholde veiene/gatene slik at de ikke blir trafikkfarlige.

Problem: Det kjøres for fort i forhold til skiltet fartsgrense og trafikk Hvor: Dette synes å være et generelt problem som gjelder flere steder, men i Levanger er det varslet i Kvilstadveien, Rinnleiret Forslag til tiltak: Bygging av fartsdumper, Hyppigere fartskontroll

Problem: Ofte lange køer med lang ventetid på grunn av mye trafikk Hvor: Krysset Magneten-påkjørselsveien til E6, Krysset E6 - Gilstadlia Forslag til tiltak: Bygge rundkjøringer

Problem: Kryssing av vei og jernbane i plan. Kryssing både av bil og fotgjengere. Overgangen oppleves usikker da det oppstår feil rett som det er. De skjer ingenting med løsningen av problemet til tross for at det er tatt opp gjentatte ganger Hvor: Skogn sentrum Forslag til tiltak: Bygge gangbru over umiddelbart og/eller undergang under jernbanen.

Problem: Mange trafikkulykker og uhell Hvor: E6 Mulelia – Kryss med Fylkesvei 134 og andre veier. Forslag til tiltak: Bygg planfritt kryss.

Problem: For mye tungtrafikk. Hvor: Tømteveien forbi Halsan skole Forslag til tiltak: Redusert fart. Utbedring av vei

Problem: Manglende gatelys, Bratte sideveier inn på Hyllbærveien. Hvor: Hyllbærveien, Høgberget Forslag til tiltak: Det settes opp gatelys. Det monteres sykkelsperrer på sideveiene/stiene.