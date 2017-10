Har grått mang en tåre

Nyheter

Lysmarkeringen til Foreningen mot stoff Innherred (FMS Innherred) fant i år sted i Sjøparken i Levanger torsdag kveld. Som tidligere handler markeringen om å minnes dem vi har mistet, men også å tenne et lys for håpet og at det nytter å kjempe. Pårørendeforeningen har hvert år siden den ble dannet i 1997 arrangert en lysmarkering.

–Hvorfor er det viktig å samles på denne måten? spurte Vibeke Veie Rossvoll ved Rustjenesten i Verdal. Og i appellen hun holdt for de oppmøtte, svarte hun selv.

–I tillegg til det å minnes og kjenne på håpet, tenker jeg at det er særlig tre grunner. Det handler om forståelse, det handler om det å stå samlet og det handler om anerkjennelse.

Bedre innsikt

–Gjennom arbeidet mitt har jeg møtt mange mennesker som har utfordringer i livet, der rus er en stor del av det. Jeg har snakket med mange rusavhengige og mange pårørende. Jeg har hørt mange fortellinger som har gitt meg innsikt og forståelse for hvordan det er. Jeg har hørt mennesker fortelle om opplevelser av å være mindre verdt, av å bli dømt og som har opplevd at noen har sagt: Det må være noe galt med den familien. Samtidig har jeg møtt flotte mennesker.

Rossvoll sa videre at livet med rus handler om mye smerte, sorg og fortvilelse, skuffelse og skam.

–Men jeg har også fått forståelsen av at dette er mennesker med mange ressurser som alle andre, men som av ulike grunner har fått problem med rus. Jeg tror lysmarkeringa er med på og skaper sånn forståelse.

Grått mange tårer

–Det er viktig å stå samlet. Når noe er vanskelig og vondt, er det viktig med samhold. Jeg har opplevd å miste mange av dem jeg har blitt godt kjent med. Jeg har vært på mange lysmarkeringer og grått mang en tåre, men da har jeg opplevd at det har vært godt å være sammen med andre som har opplevd det samme.

Anerkjennelse

–Når foreningen inviterer til lysmarkering, skal vi møte. For å anerkjenne det viktige og vanskelige arbeidet som foreningen har gjort og gjør fremdeles. I år er det 20 år siden pårørende gikk ut offentlig og sa at vi har et problem, i familien og i lokalsamfunnet. Jeg har sett at det har vært tøffe tak.

Det er ikke bare bare å stå fram og fronte noe som fremdeles er noe tabubelagt. Jeg har sett FMS kjempe i lag med brukerne for å hjelpe dem. De har hjulpet hverandre, de har hjulpet kommune, stat og lokalsamfunnet med sin kunnskap. Vi skal anerkjenne det arbeidet.

–Og vi skal fortsette å samles en gang i året. Fordi det er viktig. For håpet, og at det nytter å kjempe, poengterte Vibeke Veie Rossvoll.