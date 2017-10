Krabbejegerne

Nyheter

Det trenger slett ikke være midtsommer og kortbuksevær for å lage god atmosfære ved småbåthavna. I alle fall ike på Ekne, hvor de har gjort det til tradisjon å invitere til «barnas lyskveld», nå som vi skriver oktober og kveldsmørket har kommet tuslende nærmere og nærmere.

Stor stas er det i alle fall å ligge på kaia og gløtte ned i en verden som vanligvis ikke er å enkel å skue. Når flere lyskastere senket i sjøen gjør jobben sin, åpenbarer det seg masse spenning nede i vannet og et en flott scene også over vannspeilet.

Hva for eksempel med å gå på krabbejakt, slik Emil Brenne Blomsø og flere med ham gjorde. Og selvsagt er det ekstra moro når man finner eksemplarer av denne sorten.

I tillegg til eventyrjakten nede ved sjøkanten, holdt Frank Scott og Sara Kristoffersen stemningen på et høyt nivå oppe på land. De to bladde i Barnas sangbok, spilte og sang og sørget for godt musikalsk liv. Kvelden bød dessuten på fakler, bål, tente griller og blide fjes.