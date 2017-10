Tok ikke stilling til stillinger

Nyheter

Bjørn Iversen fikk flertall for å utsette behandlingen av flere stillinger i brannetaten.

Verdals-ordføreren fant det påfallende at Innherred samkommune skulle behandle en slik sak under historiens nest siste møte, og at spørsmålet om to nye stillinger i brannetaten kommer opp snaut tre måned før samkommunen er avviklet.

–Det er ingen tvil om det forskriften sier om bemanningskrav i den forebyggende avdelingen, men jeg må si jeg stusser over timingen for denne saken. Disse stillingene ligger ikke inne i Levangers budsjett for 2018, og er heller ikke nevnt med et komma i Levangers økonomiplan, sa Bjørn Iversen, som også er sittende ordfører i samkommunen.

Brannvesenet trenger flere folk Har vært underbemannet i flere år, mener brannsjefen.

Ikke flere budsjettmøter

Administrasjonssjef Ola Stene avslørte full forståelse for Iversens spørsmål, men forklarte det med sent innkommet svar fra direktoratet.

–Jeg skjønner at det stusses over tidspunktet, men det skyldes at saken kom nå fra brannsjefen. Vi har ikke flere budsjettbehandlinger i samkommunen, og dette var anledningen, sa Ola Stene.

Også Levangers ordfører Robert Svarva sa seg enig i at timingen for saksbehandlingen var uheldig. Han understreket imidlertid brannsjefens behov for å innfri forskriftene med tilstrekkelig bemanning:

–Jeg er prinsipielt enig med Bjørn Iversen, men tidspunktet for saksbehandlingen er ikke viktig. Det er ikke ulogisk at det nye styret for brannetaten får denne saken, bedyret Svarva.

Trine Reitan (Ap) påpekte at 27-selskapet må være etablert, og at de ansattes arbeidsmiljø må ivaretas- før saken behandles. Bjørn Iversens utsettelsesforslag ble vedtatt med 12 mot seks stemmer.