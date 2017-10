Elevkveld for en god sak

Nyheter

Vi hadde elevkveld for 7. trinn ved Ørmelen skole onsdag kveld. Bakgrunnen for dette er at vi har valgfag «Innsats for andre» og vi hadde lyst til å gjøre noe for andre ungdommer og samtidig bidra til en god sak. Elevene bidro til et godt formål da overskuddet for kvelden på kroner 2500,- går til årets TV-aksjon for UNICEF.

Vi fikk besøk av 38 elever, så vi er kjempefornøyde med oppslutningen. Vi håper alle hadde en fin kveld med dansing og kiosksalg.

Det var også loddtrekning av gavekort.

Avslutningsvis vil vi takke faglærer Kristin Tyldum for at hun lot oss arrangere denne kvelden.