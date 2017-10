Gjester laget uro

Nyheter

Politiet i Trøndelag melder fredag kveld om en vanskelig beruset gjest som fjernes fra hotellet i Verdal, og følgelig kjøres til arresten.

Utpå natta, nærmere bestemt ved halv tre-tiden, var det en anne person som ble sentrum for oppmerksomheten da han oppførte seg ampert, forstyrret både ansatte og kunder ved Go'2 Grill.

- Politiets patrulje var innom og sendte vedkommende heim. En mann på 23 år, forteller operasjonsleder Ole Petter Hollingen ved Trøndelag politidistrikt.

Politiets logg for natten viser for øvrig at en bilist ble stanset i Verdal klokka 01.15. Sjåføren, en mann på 23 år, blir anmeldt for kjøring uten førerkort.