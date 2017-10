Her kom vinteren

Nyheter

Med nystekt vaffel og utsikt til vinterlandskapet på Frolfjellet, nyter Tore Sæther helga på hytta ved Vulusjøen. Han ble likevel noe overrasket da han våknet denne morgenen, for selv om vi har kommet godt ut i oktober, er det vel kanskje et snev av moooot nooormalt at snøen laver ned såpass tidlig.

- Akkurat nå er temperaturen mellom null og én varmegrad. Det snør fortsatt noe, forteller Tore Sæther like etter klokka 9 lørdag morgen.

Han regner med at snøen tiner og forsvinner i løpet av dagen, så noen stor frykt for å bli sittende værfast rår ikke. Men han tipser likevel kjørende om å sko seg godt.

- Nedenfor Jamtkneppet er det nok bart, men derfra og opp kan det nok være noe partier som kan være noe utfordrende om du kommer med sommerdekk, sier han.

Snøen som har kommet er både fin og lett, men den lever farlig. Mangel på tele og vått jordsmonn betyr nok at det hvite teppet må si takk for seg ganske så fort.

- Så du står ikke med blåswixen og forbereder Langglonken i dag?

- Hehe, nei, skientusiaster kan bare bre dyna over seg litt til.