Klarer du denne?

Ukas innsendingsoppgave fra forskerlinja på Levanger videregående er denne:

I ei skål med vann flyter det et begerglass. I begerglasset ligger det en stein. Vi tar steinen ut fra begerglasset, og legger den i skåla. Hvilket av alternativene er rett?

Alternativ A: Vannhøyden i skåla endres ikke.

Alternativ B: Vannhøyden i skåla minker.

Alternativ C: Vannhøyden i skåla øker.

Løsningen kan du sende inn via SMS, med frist som utløper onsdag 11. oktober klokka 14 (Det koster fem kroner å svare).

SMS sendes til 2399. Skriv: Inn gruble, løsningen på oppgaven, navn og adresse på innsender.

Introduksjon til elektronikk

Vi i forskerlinja på levanger videregående skole har i de siste to ukene fått en introduksjon til elektronikk. Vi har brukt tid på å lære om elektrisitet, teste ulike kretser på pc, lage disse kretsene i virkeligheten og programmere forskjellige egenskaper til kretsene. Vi har også lært om de forskjellige komponentene i en krets, og hva som trengs for at ulike kretser skal fungere.

Yenka

Før vi begynte med å lage kretsene, kjørte vi et program på pc-en som heter Yenka. I dette programmet kan vi sette sammen komponenter for å sjekke hva som skal til for at kretsen skal fungere. I programmet kunne man også se hvor mye de forskjellige komponentene tålte, og hva vi måtte endre på for at ingen av komponentene skulle bli ødelagte.

Gjennom dette fikk vi forståelse om hva vi ikke måtte gjøre i praksis. I tillegg lærte vi gjennom programmet hvordan de ulike komponentene fungerer sammen i kretsen.

Etter mye testing på Yenka var det på tide å lage disse kretsene i virkeligheten. Vi ble satt sammen to og to, og fikk utdelt et Arduino-sett med et hovedbrett, mange ledninger og forskjellige komponenter. Dette hovedbrettet ble deretter koblet til pc-en med en ledning. Dette ga hovedbrettet strøm. Etter det var det bare å begynne å lage de forskjellige kretsene som vi laget på Yenka.

Ble lys

Vi skulle først få et LED-lys til å lyse. Ledningene ble koplet sammen med forskjellige komponenter på brettet, og til slutt begynte lyset å lyse. Etterpå skulle vi få dette lyset til å blinke. Da måtte vi begynne med programmering på pc-en. Vi brukte programmet som Arduino har for å skrive inn disse kodene. I starten var det vanskelig å skjønne hva man skulle gjøre, men etter en rask opplæring i programmet av læreren, var det ingen problem.

Gjennom noen koder fikk vi dermed lyset til å blinke. Etter det var det bare å slå seg løs med ulike idéer. Noen av gruppene prøvde å bytte ut LED-lyset med en buzzer for å få den til å pipe, mens andre programmerte lyset til å blinke SOS i morsekoder eller til å akselerere blinkingen. Til slutt lærte vi å få buzzeren til å pipe i forskjellige frekvenser, som vi da brukte til å kode inn en sang.