Lå selv og sov – naboene klaget over høy musikk

Mannen på 23 år hadde tydeligvis et godt sovehjerte, for det han selv ikke våknet av, var nok til at naboene ikke fikk blund på øyet.

Episoden fant sted i hos en privatadresse i Verdal natt ril lørdag, og like før klokka to havnet den i loggen hos politiet. Etter melding fra naboer som ikke får sove, følgelig på bakgrunn av det de opplever som festbråk, drar politiet til stedet. På det tidspunktet er det ingen fest i boligen, men en beboer som spiller høy musikk og som samtidig har sovnet. Med besøket fra lovens lange arm blir det også orden på lydnivået. Musikken dempes.