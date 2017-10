Etterspør det private omfanget

Nyheter

Nå varsler han interpellasjon til driftskomiteen i Levanger.

– Det er kjent at Levanger kommune kjøper private helse og omsorgstjenester i forhold til noen få av våre innbyggere. Det står i økonomiplan 2018 – 2021 at det skal gjennomgås avtaler med andre for å se om tjenestene kan tilbakeføres til kommunen, skriver Asbjørn Brustad som bakgrunn for spørsmålsformuleringene.

Senterpartirepresentanten minner samtidig om kommunedelplan helse og omsorg («Mestring for alle») for 2015-2030 hvor det står: «Kommunen har et ansvar for å yte forsvarlige tjenester. Tjenestetilbudet som kommunen har ansvar for skal ivaretas av kommunen og kommunalt ansatte» (...) «Finner kommunen behov for bruk av privat tjenesteleverandør kan dette skje ved utlysing av tjenestekonsesjon i henhold til føringer gitt i lov om offentlige anskaffelser og utlyses via DOFFIN. Konsesjonsgrunnlag som utarbeides må være politisk forankret.»

Det får Asbjørn Brustad til å stille tre spørsmål, formulert på denne måten:

1. I hvilket omfang benyttes private tjenesteleverandører i forhold til kjøp av helse og omsorgstjenester i Levanger kommune - antall brukere og budsjett i forhold til kjøp av disse tjenestene?

2. Hva er gjort i forhold til at kommunen skal kunne utføre disse tjenestene?

3. På hvilken måte forankres kjøp av private tjenester politisk?

Driftskomiteen i Levanger møtes onsdag 11. oktober.

Brustad har følgende forslag til vedtak:

1. Kommunale oppgaver skal i hovedsak utføres av kommunen.

2. Kommunen skal arbeide aktivt for å tilrettelegge for at kommunen selv skal utføre de helse og omsorgstjenestene som i dag utføres av private.