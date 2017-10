Markabygdingene er topptrent før yrkes-VM

Jeg har god tro på at han kan nå helt opp i toppen under mesterskapet. Stig Arild Bratli

Nyheter

Det er litt av en oppgave som ligger foran de to i det gigantiske VM-anlegget i Abu Dhabi 15.–18. oktober.

Robin Bullen (19) jobber som industrimekaniker ved Norske Skog Skogn, og har brukt mye tid på å forberede seg til VM.

For makker Jon Arne Hjelmstadbakk har det faktisk vært et bevisst mål i flere år.

–Jeg bestemte meg vel som 16-åring for at dette var noe jeg ville prøve å gå for, sier Jon Arne Hjelmstadbakk (21).

Han jobber som sveiser på Kværner Verdal, og har målbevisst jobbet fram mot VM gjennom hele videregående skole og lærlingtiden. Nå er han både VM- og reiseklar etter utallige timer med trening.

–I perioden jeg jobbet toskiftsordning, øvde jeg på sveising på formiddagen, før jobb på ettermiddagen. Nå har jeg vel lagt inn 500–700 timer trening, sier han.

Samtidig vet han at konkurrentene fra blant annet Brasil og Korea blir spesialisert på VM-øvelser i årevis før mesterskapet, med opptil det tidobbelte av treningstimer.

–Det er det ikke mulig for oss å gjøre, men på en god dag er målet å komme blant topp ti, eller helst topp fem og å få medal of excellence. Det blir avgjørende å rekke alle oppgaver i løpet av tiden vi får til disposisjon, og å prioritere det som teller mest for bedømmingen, sier han.

Trente sammen

I forrige uke møttes Bullen og Hjelmstadbakk i lokalene hos Vitec på Ørin i Verdal. Der skulle de få en siste forberedende finpuss hos sveiseekspertene, som lærer opp utallige fagfolk fra et bredt område. Nå også VM-deltakerne, som er en del av det norske Yrkeslandslaget.

–For meg er det veldig bra å få trent mer på sveising, siden jeg er nødt til å øve på flere ulike områder, sier Bullen.

Han er for øvrig mektig imponert over Hjelmstadbakks sveiseprøve, som for anledningen sto klar i sveisehallen.

–Han er utrolig dyktig. Det er som et broderi, sier Bullen om kameraten.

–Det blir utrolig gøy å få være med på hele opplevelsen. Det blir også godt å få en fridag i Abu Dhabi før mesterskapet begynner, for å akklimatisere seg. Jeg antar at det blir rimelig varmt i hallen under de fire konkurransedagene, sier Hjelmstadbakk.

Han planlegger også deltakelse i EM som neste mål.

Mens sveising har vært et VM-fag siden 90-tallet, er det bare andre gang at industrimekanikk er en del av yrkes-VM. Det gjør at Bullen trår i nye spor, samtidig som at han skal forsvare Norges ære som regjerende mester. Det fordi Martin Østnor vant VM-tittelen i Brasil i 2015.

–Sånn sett har du litt å forsvare også, sier Hjelmstadbakk med et smil.

Begge vil for øvrig få med seg solide heiagjenger til Abu Dhabi – da alt fra foreldre og søsken til tanter og onkler og andre blir med på reisen for å heie fram sine egne gullhåp i konkurransen. Totalt reiser rundt 20 personer ned som heiagjeng, i tillegg til representanter fra arbeidsgiverne og norske dommere og andre støttespillere fra lærlingtiden.

–Det er veldig greit å ha med seg kjentfolk på turen. Det blir gøy, sier Bullen.

–Veldig krevende

– Deltakerne blir bedømt etter 80 kriterier, som vektes i ulik grad. Da er det viktig å samle topoengere og å rekke alt man skal gjøre. Det er veldig krevende, ikke minst psykisk, fordi det krever mye av deltakerne å holde roen og å levere slik de skal, sier Aud Hjelde ved Opplæringskontoret for teknologifag i Nord-Trøndelag.

Årets yrkes-VM i Abu Dhabi er tidenes største, med om lag 1.300 deltakere fra hele 76 medlemsland i World Skills. Arrangementet holdes i det gigantiske messeområdet kalt Adnec. Der ventes det 250.000 besøkende hver dag under verdensmesterskapet, som regnes som et av verdens største arrangementer etter OL og VM.

Det norske yrkeslandslaget består av 20 deltakere i 18 yrkesfag, innen alt fra anleggsgartnere til mekaniske fag, frisører og elektrikere. Hele sju av 20 norske VM-deltakere er trøndere: Hjelmstadbakk og Bullen fra Markabygda (sveis/industrimekanikk), Olve Lyngstad Skjerve fra Inderøy (kulde-/varmepumpeteknikkfaget), Torkil Strand Helmersen fra Leka (kokkefaget) og Kasper Hermann Aurstad fra Steinkjer (anleggsgartnerfaget).

Stolt sjef

Vidar Arvola er faglig leder og ansvarlig for trening og forberedelse til yrkes-VM for Robin Bullen ved Norske Skog Skogn. Han er full av lovord om 19-åringen.

–Han har jobbet hardt i lærlingtiden sin hos oss, og han har gjort mye av læringen sin selv. Han har stått på og vist interesse for faget, mens vi har tilrettelagt for trening. Han er en veldig selvgående ansatt, som har gjort mye selv. Vi så tidlig hva som bodde i ham, sier Arvola.

Han mener at Bullen er fullt på høyde med sine utenlandske konkurrenter, og mye ligger til rette for gode resultater i VM.

–Om han kommer hjem med en god plassering, så er det en stor bonus, fordi han har lagt ned mye innsats i dette, sier Arvola.

Han legger ikke skjul på at verdensmesterskapet er en god reklameplakat også for Norske Skog, når Bullen får vist fram sine evner.

–Jeg skal følge ham fra tribunene under VM, og det blir en stor opplevelse. For oss som bedrift får vi vist fram at Norske Skog er en god lærebedrift med dyktige ansatte som gjør mye for å lære opp lærlinger og bygge et godt fagmiljø, sier han.

Tror på topplassering

Stig Arild Bratli ved Kværner Verdal er også storveies stolt av sin VM-klare sveiser.

–Han har trent lenge for dette, og han er meget dyktig. Jeg har god tro på at han kan nå helt opp i toppen under mesterskapet, fordi han er god på en rekke områder. I tillegg har han en personlighet som gjør at han takler uforutsette oppgaver godt. Det kan bli avgjørende i VM, sier Bratli.

Aud Hjelde er også overbevist om at VM-deltakelsen til duoen har mye å si for rekruttering til yrkesfagene i tiden framover.

–Vi ser at VM-deltakelsen legges merke til og blir snakket om. De kan gå foran for andre lærlinger. Nå gleder jeg meg enormt til å reise sammen med denne gjengen til VM, sier hun fornøyd.