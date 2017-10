Tjuvfiskere tatt på fersk gjerning

Nyheter

Klokka 23.46 fredag fikk politiet melding fra en mann som angivelig skulle ha hørt skuddlyder i Åsenfjord. Mannen meldte også at han hadde sett noen mistenkelige skikkelser gå over en åker og hadde undersøkt dette nærmere. Melder fant deretter en bil full av utstyr for ørretfiske. Politipatrulje kom til stedet og konkluderte med ulovlig ørretfiske. Patruljen konkluderte med at skuddlydene måtte ha vært lyd fra noe annet enn et våpen. Det opprettes sak på det ulovlige fisket.

Klokka 01:32 natt til lørdag fikk politiet inn en telefon fra en beboer i Levanger om at det var observert en mann som lå og sov i gangen utenfor melderens bopel. Politiet dro til stedet og fant en overstadig beruset mann. Mannen ble geleidet av politiet til nærmeste hotell for å sove ut rusen i ei ordentlig seng.

Politiet melder om ei ellers rolig natt uten alt for mye å henge fingrene i.